В Новосибирске театр Афанасьева планируют сдать к середине декабря

В Новосибирске новое здание театра Афанасьева планируют сдать к середине декабря. Фото: Правительство НСО

В Новосибирске новое здание театра Афанасьева планируют сдать к середине декабря. Но до середины января спектакли еще будут показывать по старому адресу.

— По проекту реконструкции в рамках нацпроекта «Культура», здание должно быть сдано в декабре 2022 года. Эта вся информация о сроках сдачи здания, которой владеет театр, — пояснила КП-Новосибирск ведущий менеджер театра по литературно-драматической части Ирина Никитенко. — Сам театр продолжает работать на старом месте до 15 января (до этой даты пока продаются билеты).

В театре также отметили, что и эти сроки — приблизительные, поскольку до этого момента они сдвигались уже трижды.

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