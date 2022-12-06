Температура -18 градусов и загрязнённый воздух будут в Новосибирске

В Новосибирске почти нечем дышать из-за отсутствия снегопадов. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск

6 декабря в Новосибирске будет та же погода, что и в предыдущие дни. Из-за такой ситуации в воздухе скапливаются вредные примеси, будет трудно дышать, передают синоптики.

— Ночью температура опустится до -22...-24 градусов, днем — до -16...-18. Будет переменная облачность, местами небольшой снег. В отдельных районах изморозь. На дорогах гололедица. Подует северо-западный ветер со скоростью 2-7 метров в секунду, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Синоптики продлили режим «черного неба» до 8 декабря. По Новосибирской области воздух чище, однако температура будет ниже: ночью до -31 градуса, днем — -14...-19.

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