Кондитер из Новосибирска испекла пряничную высотку из детства в 90-х

Кондитер испекла сказочный домик своего детства. Фото: Предоставлено Светланой Подзюбан

Новосибирский кондитер Светлана Подзюбан испекла пряничный домик в виде типичной девятиэтажки с городских окраин. Работа сибирячки попала на выставку «Artweek.Сказки» в галерее кинотеатра «Победа».

- Пряничные домики популярны во всем мире благодаря сказке братьев Гримм «Ганзель и Гретель», в русском фольклоре эквивалентом пряничного дома является избушка на курьих ножках. Мне же захотелось показать сказочный дом моего детства - российскую панельную девятиэтажку начала 90-х по адресу Столетова 28, огороженную от проблем той эпохи любовью и заботой моих родителей. Конечно, в тех панельках на окраинах нашей необъятной были реальные «бабки Ёжки», «Соловьи-разбойники», «Лешие» и прочая нечисть, но, к счастью, они так и остались для меня сказочными персонажами, – рассказала КП-Новосибирск автор Светлана Подзюбан.

Кондитер раскрыла рецепт аппетитной скульптуры: дом изготовлен из медового пряничного теста на сливочном масле с имбирем и корицей, белковой глазури, конфет, мармелада и карамели, а елочки возле дома - вафельные рожки для мороженого. На создание панельки ушла неделя, внутрь девушка поместила уютные светильники.

- При бережном обращении пряничная панелька может жить несколько лет. Это в первую очередь арт-объект, ночник, украшение интерьера, и если уж очень хочется - сладкое угощение. Сделана в единственном экземпляре для фестиваля современного искусства Artweek.СКАЗКИ,но я готова сделать серию, – призналась Светлана Подзюбан.

На создание съедобной панельки ушла неделя. Фото: Предоставлено Светланой Подзюбан

Пользователи соцсетей оказались в восторге – видео с пряничной высоткой набрало более 5 тысяч просмотров в соцсетях.

- Восторг! Какое похожее детство у многих из нас, – написала подписчица.

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