В Новосибирске под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины

Тело нашли у дома №37 по улице Курчатова. Фото: Новосибирск с огоньком
Тело женщины обнаружили в Калининском районе Новосибирска в понедельник, 5 декабря. Труп лежал под окнами многоэтажки.
Как сообщили в Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», тело нашли у дома №37 по улице Курчатова. Что стало причиной трагедии – на данный момент неизвестно.
В ГУ МВД России по НСО подтвердили факт обнаружения трупа.
− На место происшествия выезжали сотрудники полиции, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.
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