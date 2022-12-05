В Новосибирске под окнами многоэтажки обнаружили тело женщины

Тело нашли у дома №37 по улице Курчатова. Фото: Новосибирск с огоньком

Тело женщины обнаружили в Калининском районе Новосибирска в понедельник, 5 декабря. Труп лежал под окнами многоэтажки.

Как сообщили в Телеграм-канале «Новосибирск с огоньком», тело нашли у дома №37 по улице Курчатова. Что стало причиной трагедии – на данный момент неизвестно.

В ГУ МВД России по НСО подтвердили факт обнаружения трупа.

− На место происшествия выезжали сотрудники полиции, − рассказали КП-Новосибирск в МВД.

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