В Новосибирской области подросток зарезал таксиста-пенсионера, чтобы не рассчитываться

Мужчина работал в такси.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Новосибирской области подросток зарезал таксиста-пенсионера. ЧП произошло в городе Барабинск.
- Таксисту был 61 год. Он вез мальчика, и тот, чтобы не платить за поездку 800 рублей, его зарезал, - рассказал КП-Новосибирск знакомый погибшего.
КП-Новосибирск обратились за официальным комментарием в Следственное управление СК РФ по Новосибирской области: там пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.
По предварительной информации, подросток учится в 11 классе.
КП-Новосибирск следит за ходом расследования.
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