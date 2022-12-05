В Новосибирской области подросток зарезал таксиста-пенсионера, чтобы не рассчитываться

Мужчина работал в такси. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирской области подросток зарезал таксиста-пенсионера. ЧП произошло в городе Барабинск.

- Таксисту был 61 год. Он вез мальчика, и тот, чтобы не платить за поездку 800 рублей, его зарезал, - рассказал КП-Новосибирск знакомый погибшего.

КП-Новосибирск обратились за официальным комментарием в Следственное управление СК РФ по Новосибирской области: там пообещали прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

По предварительной информации, подросток учится в 11 классе.

КП-Новосибирск следит за ходом расследования.

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