Не видно людей и машин: улицу Ватутина в Новосибирске заволокло паром

Из-за пара не видно машин и людей. Фото: кадр из видео «АСТ-54 Black»

Новосибирцы засняли парение канализации на улице Ватутина. Обратили внимание на явление в понедельник, 5 декабря. Однако, по словам местных, пар от канализационных люков поднимается с тех пор, как установилась морозная погода. И такое происходит из года в год.

— Я там каждый вечер возвращаюсь домой, и эти «вулканы» то и дело парят. Едешь и боишься. Вот так тебя скроет паром, а сзади не скинут скорость, — рассказала подписчица телеграм-канала «АСТ-54 Black».

Не только водителям страшно ездить. Пешеходы тоже бояться, что из-за пара их могут не заметить на переходе и сбить.

Парение канализации нередкое явление. Температура под землёй слабо меняется в течение года. Однако, когда зимой в канализацию попадают стоки горячей воды из многоквартирных домов, воздух там резко нагревается и выходит наружу уже в виде водяного пара.

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