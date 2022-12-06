В Новосибирске хозяйка «Мерседеса» отсудила 150 тысяч за ДТП с троллейбусным проводом

Провод за троллейбусом порвался и ударил по иномарке Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Новосибирска засудила «Горэлектротранспорт» за удар машины троллейбусным проводом. ДТП случилось в 2021 году в Заельцовском районе.

- Водитель ехал на принадлежавшем истцу Mercedes Benz C200 в левом ряду. При перестроении в правую полосу за едущим впереди него троллейбусом произошел обрыв контактной сети. В результате автомобиль получил повреждения переднего бампера, переднего правого крыла, передней правой двери, правого зеркала, задней правой двери, заднего правого крыла, – сообщает в решении Заельцовский районный суд.

Хозяйка «Мерседеса» заказала экспертизу и обратилась с иском в суд. Ответчик просил отказать в иске из-за нарушения ПДД по несоблюдению скоростного режима. Суд отклонил доводы юристов МКУ «ГЭТ» и назначил владелице авто выплату в размере более 150 тысяч рублей в счет компенсации морального ущерба.

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