Шойгу наградил двух новосибирских депутатов медалями

Депутатов наградили медалями «За укрепление боевого содружества». Фото: Горсовет Новосибирска

В Новосибирске на 21-ой сессии Горсовета два депутата были награждённые медалями от министра обороны РФ Сергея Шойгу. Вручил их помощник командующего 41-ой общевойсковой армии Иван Кувырзин.

— За большой личный вклад в укрепление боевого содружества и военного сотрудничества федеральными наградами были отмечены заместитель председателя Совета депутатов города Новосибирска Николай Тямин и депутат Павел Горшков, — сообщили в Горсовете.

Напомним, что летом президент Путин наградил орденом Пирогова гендиректора центра «Вектор» Рината Максютова. Награду ученый получил за участие в разработке вакцины «ЭпиВакКорона».

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