Стаи опасных полосатых и пестрых мышей атакуют дачные участки в Новосибирске

Новосибирск атаковали мыши и полевки. Фото: предоставлены Алексеем Яновским.

Новосибирские дачники сходят с ума от нашествия мышей и полевок на огороды. Грызуны копошатся на участках, вырывая в снегу тоннели, залезают в амбары. Полосатые мыши едят семена и корнеплоды, а серенькие полевки грызут кору, рассказал КП-Новосибирск биолог Алексей Яновский.

– Полевки наносят непоправимые повреждения плодовым деревьям и ягодным кустарникам, обгладывая кору в толще снежного покрова. В местах, где произрастает сосна, обычны два вида так называемых красных полевок: красная и красно-серая. У них короткие хвосты. У полевых мышей длинный хвост и черная продольная полоса на спине, – объясняет Алексей Яновский.

Массовое размножение мышей опасно в том числе и для здоровья людей, губительно для собак. Мелкие грызуны, особенно те, что живут в норах, кормят на себе личинок кровососущих клещей. В теплом помещении выжившие клещи могут передать собаке смертельно опасный пироплазмоз, а людей заразить энцефалитом.

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