104-летний уроженец Новосибирской области раскрыл секреты долголетия

Сибиряк родился в селе Новосибирской области, в молодости переехал в Читу. Фото: telegram-канал администрации Центрального района Читы

Сибиряк Николай Алексеевич Ревняк отметил 104-летие в Чите. Местная администрация поздравила долгожителя, который родился в Новосибирской области.

- Начиналось всё, как у многих: молодость, вера в будущее и даже романтика. Сейчас Николай Ревняк окружен внуками и правнуками, они - самые частые гости в этом доме, - сообщили в telegram-канале администрации Центрального района Читы.

Сибиряк родился в декабре 1918 года, в селе Константиновка Татарского района Новосибирской области. Николай Алексеевич вспоминал: авторитет отца и матери были непререкаемыми, однако розгами детей не воспитывали. В 17-летнем возрасте Николай Ревняк приехал на станцию Карымская строить железную дорогу, через три года вступил в партию, в годы войны служил в Красной Армии в Иркутске.

Десятки лет сибиряк отдал партийной работе и народному хозяйству, в 1964 году был секретарем Читинского обкома КПСС. Ранее сибирский долгожитель раскрыл свой секрет долголетия в интервью «Комсомолке».

- Я просто ни на кого не держу зла, не осуждаю, постоянно благодарю жизнь за мою семью и верных друзей. И ни дня без зарядки. Чувствую себя лет так на 25,- признавался Николай Ревняк.

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