«Полз на плач детей»: в деревне Буньково под Новосибирском сосед спас двух мальчиков из горящего дома многодетной семьи

В деревне Буньково под Новосибирском загорелся дом многодетной семьи. Фото: ГУ МЧС НСО.

В деревне Буньково под Новосибирском загорелся дом многодетной семьи. В огне чудом не погибли двое мальчиков – 4-х и 9-ти лет. Их спас сосед, дети не пострадали. Подробности о происшествии рассказали в ГУ МЧС по НСО.

– Двое детей остались дома одни 3 декабря. Родители уехали в магазин. Один из соседей заметил дым. Мужчина сразу побежал к месту. Пришел со школы еще один ребенок. Он на улице звал на помощь. Мужчина зашел в задымленное помещение, пополз на плач детей – мальчики не могли сами выбраться на улицу, – рассказал инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Коченевскому и Чулымскому районам ГУ МЧС РФ по НСО лейтенант внутренней службы Бекбулат Усенов.

Мужчина вынес ребятишек на свежий воздух. Ребята отделались испугом.

Когда на место приехали пожарные, кровля и веранда полыхали открытым пламенем. Пожар на площади 100 квадратов тушили полчаса.

По предварительной версии, возгорание произошло из-за короткого замыкания на веранде.

Дом серьезно выгорел. Он непригоден для дальнейшего проживания семьи. Фото: ГУ МЧС НСО.

Дом серьезно выгорел. Он непригоден для дальнейшего проживания семьи. Пока погорельцев приютили родственники.

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