Кому из жителей Новосибирской области положена увеличенная пенсия с 1 января 2023 года

Стало известно, насколько проиндексируют пенсии в 2023 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

На 2023 год в России приняли федеральный бюджет. В связи с этим россиян, в том числе новосибирцев ожидает повышение пенсий.

Так, например, страховые пенсии в этом году будут проиндексированы на 4.8%. а фиксированная стоимость выплата вырастет до 7567,34 рублей. Чтобы рассчитать размер своей пенсии с 1 января 2023 года, нужно умножить нынешнюю сумму выплат на 1,048.

Увеличатся также социальные пенсии на 3,3%, их минимальный размер увеличится до 7153, рублей. На 10,5% проиндексируют пенсии военным, но только с октября 2023 года.

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