Новосибирская область стала вторым регионом России с самым дешевым бензином

Новосибирский бензин оказался одним из самых дешевых в России. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Новосибирская область заняла второе место среди российских регионов по дешевизне бензина. В сибирской столице литр топлива в среднем можно купить за 47,47 рублей. Такую статистику приводит ресурс ресурс ИА «Промрейтинг».

— Средняя потребительская цена на бензин по России в октябре 2022 года составила 50, 79 рублей за литр. На бензин марки АИ-92 — 47,20 рублей за литр, АИ-95 — 51,30 рублей за литр, АИ-98 и выше — 61,33 рублей за литр, на дизельное топливо — 55,54 рублей за литр, — сообщают аналитики «Промрейтинга».

Дешевле всего стоит бензин в Алтайском крае — 46,02 рубля за литр. Следующей за Новосибирской, с разницей всего в одну копейку идет Курганская область — 47,48 рубля за литр.

Исследователи составили и рейтинг регионов с самым дорогим бензином. На первой строчке оказался Чукотский автономный округ, там топливо можно купить за 64,3 рубля за литр в среднем. Далее идут Сахалинская область (59,37 рублей за литр) и Магаданская область (59,14 рублей за литр).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер