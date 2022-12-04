В Новосибирске на пешеходном переходе сбили четырехлетнюю девочку, которая выбежала на красный свет

Девочку сбили на перекрестке в центре Новосибирска. Фото: ГИБДД по Новосибирской области.

В Новосибирске днем 4 декабря на перекрестке улиц Ленина и Советской иномарка сбила 4-летнюю девочку. Малышка выбежала на дорогу, когда горел красный свет.

— В 15.37 28-летний водитель автомобиля Renault Logan двигался по улице Советской в сторону Вокзальной магистрали. Напротив дома №18 по улице Советской он наехал на девочку, которая (со слов водителя и свидетеля) вышла на проезжую часть на запрещающий сигнал пешеходного светофора, — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции.

Девочку доставили в больницу. Характер травм уточняется. На месте происшествия работал экипаж ГИБДД.

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