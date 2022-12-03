Новосибирская прокуратура выявила нехватку тестов и шприцов у детей с диабетом

В Новосибирске детей-инвалидов обеспечат необходимыми тестами для измерения сахара в крови. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В поликлинике № 20 Железнодорожного района детям с диабетом не выдавали тесты для измерения сахара в крови и иголки для введения инсулина. Данный факт был обнаружен в ходе прокурорской проверки, сообщили в пресс-службе надзорного органа по Новосибирской области.

Одному из четырех несовершеннолетних пациентов вообще не выдавали необходимое оборудование, остальных обеспечивали бесплатными медицинскими изделиями не в полной мере.

– По результатам проведенной прокуратурой проверки администрации медицинского учреждения внесено представление, по итогам рассмотрения которого направлена соответствующая заявка в Министерство здравоохранения НСО на обеспечение медицинскими изделиями льготных категорий граждан, – сообщили в ведомстве.

Прокуратура поставила на контроль исполнение заявки.

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