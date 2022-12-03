Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Новосибирск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в НовосибирскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваСпецпроектыНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНедвижимость НовосибирскаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыДефицит железаПресс-центрТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Новосибирск
-18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество3 декабря 2022 11:40

Под Новосибирском лоси выходят на проезжую часть лизать снег с пескосоляной смесью

Оперативная группа отгоняет животных обратно в лес
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирской области лоси выходят на дорогу лизать пескосоляную смесь.

В Новосибирской области лоси выходят на дорогу лизать пескосоляную смесь.

Фото: Дмитрий БРУШКО

В районе Сузунского заказника под Новосибирском заметили лосей, которые выходят на трассу. Им нравится вылизывать с дорог снег с пескосоляной смесью – зимой сохатым не хватает соли, а песок не вредит, остается во льду. Об этом в субботу, 3 ноября, в своем Telegram-канале сообщил глава Минприроды Новосибирской области Евгений Шестернин.

– Лоси выходили к дороге есть снег с пескосоляной смесью, которой обрабатывали дорогу. Просьба к водителям – будьте предельно внимательными и соблюдайте скоростной режим. Особенно утром и вечером, когда животные активно кормятся, – предупредил министр.

Сейчас оперативная группа отгоняет лосей в глубь леса, сообщил Евгений Шестернин.

– Соль для лосей не опасна. Наоборот, наши охотоведы в заказниках зимой подготавливают лосям в качестве кормовой базы сено и соль, – объяснила КП-Новосибирск пресс-секретарь Минприроды региона Рината Чуприна.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber