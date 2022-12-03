В Первомайском районе Новосибирска 24 дома остались без горячей воды и отопления

В Новосибирске снова прорвало трубу.
Фото: Александр ЧЕРНЫХ
В субботу, 3 декабря, в Новосибирске произошел очередной порыв трубы. На этот раз дефект возник на теплосетях котельной Новосибирского электровозоремонтного завода, сообщили в пресс-службе СГК.
Отопление и горячую воду отключили в 24 жилых домах и двух детских садах Первомайского района. Специалисты выехали на место и обследуют теплосеть в поисках места аварии.
В СГК планируют устранить дефект и подать тепло в дома до конца дня.
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