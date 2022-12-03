В Новосибирске мигрант обманул банк, оформив кредит в 650 тысяч рублей на карту девушки

Девушка потеряла карту, нашедший решил оформить кредит Фото: Александр ГЛУЗ

В Новосибирске 32-летний мигрант получил срок за мошенничество с оформлением кредита через банкомат. Подробности рассказали КП-Новосибирск в прокуратуре Кировского района.

Инцидент случился в сентябре 2021 года на Затулинке. 32-летний подсудимый нашел банковскую карту с пин-кодом, забытую девушкой в больнице. Карту он забрал себе и пошел с ней в отделение банка.

- Подсудимый воспользовался банкоматом, от имени девушки оформил заявку на потребительский кредит в 655 тысяч рублей, которая была одобрена банком. Деньги он потратил на покупку продуктов и поездку на Алтай. Также, подсудимый приобрел автомобиль «Шевроле», который вскоре продал из-за поломки, – сообщили КП-Новосибирск в прокуратуре Кировского района.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием средств электронных платежей в крупном размере. Задержанный признал вину, потерпевшим по делу проходил банк ,а не владелица карты.

- В результате действий подсудимого банку был причинен ущерб в 785 тысяч рублей, включая страховку. Ранее 32-летний мигрант был не судим. Суд назначил ему 3 года лишения свободы в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил, - добавили в прокуратуре.

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