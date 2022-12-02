В Новосибирске пассажир такси напал на водителя и скрылся

Мужчина в черном капюшоне напал на водителя такси. Фото: кадр из видео/Иван Макеев

В Новосибирске полиция разыскивает мужчину, который напал на водителя такси в Центральном районе города. По сообщению регионального МВД, произошел инцидент вечером 30 ноября.

— Неустановленный мужчина, находясь в автомобиле такси во дворе дома № 46 по улице Державина, совершил нападение на водителя, причинив ему телесные повреждения, после чего скрылся, — пояснили в полиции.

По факту происшествия региональный Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье за покушение на убийство. Максимальное наказание, которое грозит виновному — до 15 лет тюрьмы.

— Всех, кто располагает сведениями о совершенном преступлении, а также личности и местонахождении подозреваемого, изображенного на видео (в черном капюшоне), просьба сообщить в полицию по телефону: (383) 232-21-65, (383) 232-28-38, (383) 232-70-89. Конфиденциальность гарантируется, — сообщили в региональном МВД.

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