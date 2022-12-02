В Новосибирской области 82-летний незрячий пенсионер погиб в пожаре

НА момент приезда пожарных дом пылал. Фото: группа "Подслушано в Маслянино" "ВКонтакте"

В Новосибирской области 82-летний пенсионер погиб в ночном пожаре в деревне Малая Томка. Трагедия произошла 2 декабря около 04:10 часов ночи. – На момент прибытия пожарных горел деревянный домик, рухнула кровля. На пепелище было обнаружено тело 82-летнего хозяина дома, – сообщили КП-Новосибирск в администрации Малотомского сельсовета. – Дедушка много курил. Предварительно, причина пожара – неосторожность при курении. За слабослышащим и незрячим пенсионером ухаживала родственница. Вечером она затопила печь, но к 4 часам ночи огонь уже потух. В доме пенсионера не было пожарного извещателя.

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