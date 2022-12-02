В Новосибирске мужчина угодил под колеса «Тойоты» и попал в реанимацию

Пострадавшего госпитализировали в реанимацию. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирску

В Новосибирске на улице Никитина «Тойота» сбила перебегающего дорогу мужчину. Произошло ДТП рано утром в пятницу, 2 декабря.

— 64-летний водитель за рулем автомобиля Toyota Corolla двигался по улице Никитина в сторону улицы Кирова. В пути следования он сбил пешехода, который перебегал дорогу в неположенном месте, — рассказали в городской Госавтоинспекции.

Пострадавшим пешеходом оказался мужчина. По сообщению ГИБДД, на вид ему было около 45 лет. Мужчину в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.

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