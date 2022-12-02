Новосибирцы мечтают о пенсии в 45 тысяч рублей

Жители Новосибирска мечтают получать пенсию, размер которой будет составлять 45 тысяч рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Новосибирска мечтают получать пенсию, размер которой будет составлять 45 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики SuperJob.

Опрос проводился в период с 1 октября по 30 ноября. В нем приняли участие жители городов с населением от 500 тысяч человек.

По уровню запросов столица Сибири занимает 12 место в России. Например, в Москве идеальной пенсией считают сумму в 50,8 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге − 48,2 тысячи рублей.

Интересно, что еще в апреле 2022 года новосибирцы считали приемлемой ежемесячную выплату в размере 44,5 тысяч рублей.

− Размер пенсионных притязаний растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных, − отметили аналитики.

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