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НовостиОбщество2 декабря 2022 7:13

Новосибирцы мечтают о пенсии в 45 тысяч рублей

Такие данные показал опрос
Анастасия ХРОМЫХ
Жители Новосибирска мечтают получать пенсию, размер которой будет составлять 45 тысяч рублей.

Жители Новосибирска мечтают получать пенсию, размер которой будет составлять 45 тысяч рублей.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Новосибирска мечтают получать пенсию, размер которой будет составлять 45 тысяч рублей. Об этом сообщают аналитики SuperJob.

Опрос проводился в период с 1 октября по 30 ноября. В нем приняли участие жители городов с населением от 500 тысяч человек.

По уровню запросов столица Сибири занимает 12 место в России. Например, в Москве идеальной пенсией считают сумму в 50,8 тысячи рублей, а в Санкт-Петербурге − 48,2 тысячи рублей.

Интересно, что еще в апреле 2022 года новосибирцы считали приемлемой ежемесячную выплату в размере 44,5 тысяч рублей.

− Размер пенсионных притязаний растет с увеличением возраста и уровня дохода опрошенных, − отметили аналитики.

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