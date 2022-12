В Новосибирск приедет трибьют-группа Queen с шоу «Богемская рапсодия»

В Новосибирск приезжают исполнители песен Queen. Фото: Radio Queen - Official Tribute Show.

В Новосибирск приезжают музыканты, точь-в-точь копирующие знаменитую группу Queen. Об этом сообщают на сайте Городских зрелищных касс.

В шоу «Богемская рапсодия» выступит трибьют-коллектив Radio Queen с симфоническим оркестром.

– По отзывам музыкальных критиков вокал фронтмена группы «Radio Queen» Влада потрясающе схож с вокалом незабвенного Фредди Меркьюри, – отмечают на сайте kassy.ру.

Группа исполнит такие хиты, как We Will Rock You, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Under Pressure и многие другие.

Концерт пройдет 13 декабря в ДК Железнодорожников. Начало в 19:00. Стоимость билетов – от 1 200 до 3 500 рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber