Житель Новосибирской области предстанет перед судом за избиение 17-летнего подростка

Обвиняемый начал избивать мальчика деревянной палкой. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирской области будут судить 20-летнего парня, который причинил тяжкий вред здоровью 17-летнему подростку. Об этом сообщили в СУ СК РФ по региону.

На скамье подсудимых оказался житель Чановского района. История, «героем» которой он стал, произошла июньской ночью 2022 года. Как выяснили следователи, на одной из улиц в рабочем поселке Чаны между молодым человеком и подростком произошел конфликт. Парень в тот момент был пьян.

Обвиняемый начал избивать мальчика деревянной палкой. Он нанес ему не менее двух ударов по голове и телу. В результате пострадавший попал в больницу.

В отношении парня возбудили уголовное дело. Его обвинили в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета, используемого в качестве оружия (пункт «з» части второй статьи 111 УК РФ).

− В ходе следствия обвиняемый вину в содеянном признал полностью, − отметили в Следкоме.

Уголовное дело направили в суд.

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