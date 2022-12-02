Незаконно уволенную жительницу Новосибирской области вернули на работу благодаря прокуратуре

В Новосибирской области восстановили трудовые права женщины, которую незаконно уволили с работы. Фото: прокуратура Новосибирской области

В Новосибирской области восстановили трудовые права женщины, которую незаконно уволили с работы. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Недавно прокурор Новосибирской области Александр Бучман побывал с рабочей поездкой в Усть-Таркском районе. Там он пообщался с местными жителями и узнал об их проблемах.

Среди посетителей была местная жительница – она пожаловалась на незаконное увольнение.

− Александр Бучман поручил организовать проверку по данному обращению, принять меры реагирования с целью восстановления прав заявителя, − отметили в публикации.

Выяснилось, что женщина работала в организации, занимающейся разведением крупного рогатого скота. В какой-то момент ее решили уволить. Однако, как пояснили в прокуратуре, процедура увольнения была нарушена, документы оформили неправильно.

Прокуратура внесла гендиректору предприятия представление, потребовав обеспечить соблюдение трудовых прав сибирячки. В итоге ее вернули на работу.

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