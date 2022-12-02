В Первомайском районе Новосибирска сбили пешехода

В Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП. Фото: Моя Первомайка
Утром в пятницу, 2 декабря, в Первомайском районе Новосибирска произошло ДТП. По словам очевидцев, около остановки «Радиостанция 2» сбили пешехода.
Как сообщили в группе «Моя Первомайка», под колеса попал мужчина. Однако в комментариях пишут, что сбили девушку.
− Характер травм неизвестен, однако пешеходу понадобилась помощь врачей, − отметили в публикации.
На место ДТП прибыла скорая. В Госавтоинспекции пока никак не прокомментировали инцидент.
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