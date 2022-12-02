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НовостиОбщество2 декабря 2022 0:30

«Приведи друга — получи скидку»: преподаватель новосибирского вуза устроил «акцию» со взятками для студентов

Преподаватель новосибирского вуза делал скидки на взятки студентам, если те приводили друзей
Алена КУЛЕШОВА
Преподаватель предлагал студентам скидки на взятки.

Преподаватель предлагал студентам скидки на взятки.

Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Преподаватель одного из Новосибирских вузов выбрал крайне «творческий» подход, чтобы брать взятки со студентов. Подробности его схемы рассказали в прокуратуре.

— Со стороны преподавателя было выявлено более 30 фактов получения взяток за зачеты и экзамены. Он писал студентам в мессенджерах, предлагал им перевести ему деньги за сдачу зачетов или экзаменов. И даже устраивал своеобразные «акции»: предлагал им привести друга, чтобы получить скидку на следующую взятку, — рассказал КП-Новосибирск начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Павел Илык. — Сейчас против него возбуждено уголовное дело, оно находится в производстве.

Кстати, ответственность за такие взятки грозит не только преподаватель, но и студенты.

— Взяткодатели не несут ответственности в том случае, если они сообщили об этом в органы и содействовали раскрытию преступления. Если же этого не было, то им тоже грозит ответственность, — добавил Павел Илык. — В том числе, могут быть даже аннулированы дипломы, полученные нечестным путем. Это может коснуться и тех, кто уже закончил вуз.

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