«Приведи друга — получи скидку»: преподаватель новосибирского вуза устроил «акцию» со взятками для студентов

Преподаватель предлагал студентам скидки на взятки. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Преподаватель одного из Новосибирских вузов выбрал крайне «творческий» подход, чтобы брать взятки со студентов. Подробности его схемы рассказали в прокуратуре.

— Со стороны преподавателя было выявлено более 30 фактов получения взяток за зачеты и экзамены. Он писал студентам в мессенджерах, предлагал им перевести ему деньги за сдачу зачетов или экзаменов. И даже устраивал своеобразные «акции»: предлагал им привести друга, чтобы получить скидку на следующую взятку, — рассказал КП-Новосибирск начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Новосибирской области Павел Илык. — Сейчас против него возбуждено уголовное дело, оно находится в производстве.

Кстати, ответственность за такие взятки грозит не только преподаватель, но и студенты.

— Взяткодатели не несут ответственности в том случае, если они сообщили об этом в органы и содействовали раскрытию преступления. Если же этого не было, то им тоже грозит ответственность, — добавил Павел Илык. — В том числе, могут быть даже аннулированы дипломы, полученные нечестным путем. Это может коснуться и тех, кто уже закончил вуз.

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