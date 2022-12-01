Жена сбитого насмерть под Новосибирском мужчины добивается возбуждения уголовного дела

ДТП произошло 3 сентября. Фото: Госавтоинспекция НСО/ предоставлено героиней публикации

Жена сбитого насмерть под Новосибирском мужчины пытается добиться возбуждения уголовного дела. По словам женщины, ее так и не признали потерпевшей, а в возбуждение уголовного дела отказали уже дважды.

Напомним, что произошла трагедия 3 сентября. 29-летний муж Юлии Александр возвращался домой по Ордынскому шоссе после дружеских посиделок в поселке Ярково. Расстояние до дома было 14 километров — около 3 часов пешком. Мужчина шел по краю дороги, когда его сбил кроссовер Toyota Highlander, который ехал во встречном направлении.

Юлия нашла свидетелей ДТП, и те подтвердили, что водитель кроссовера пошел на обгон и сильно превысил скорость, однако ход делу это не дало.

— И это не один человек. Они видели всё, их обгоняла эта машина. Они сказали, что водитель пошел на двойной обгон и сбил моего мужа на обочине. Водитель кроссовера уверял, что он ехал со скоростью 85 километров в час, а очевидцы утверждают, что там было минимум 130 километров в час. Сами смотрите: у него машина весит две тонны, Саша, муж, весил 85 килограммов. Он от удара отлетел на 12 метров вместе с железным крылом машины. Очевидцы все это сообщили мне, моему адвокату и следователям, — рассказала Юлия в беседе с Сибкрай.ru.

По ее словам, расследованием занимается Верх-Тулинский отдел полиции №2. Связь правоохранители с ней не поддерживают, какие-то новости от них приходят только после обращения адвоката.

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