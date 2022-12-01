В Новосибирске из-за аварии на теплотрассе ограничили проезд по Героев Революции

Проезд из-за ремонта теплотрассы ограничили на 10 дней.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске на 10 дней ограничат проезд по улице Героев Революции из-за аварийного ремонта теплотрассы.
— С 30 ноября по 10 декабря закрыта для проезда улица Героев Революции на пересечении с улицей Эйхе в районе здания №3, — рассказали в мэрии.
Напомним, что на улице Промышленной из-за аварии на теплотрассе, которая произошла 28 ноября, оставив без тепла 14 тысяч человек, ограничили движение до 18 декабря.
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