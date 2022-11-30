Новосибирские ученые ищут рецепт бессмертия, ставя эксперименты над мухами

Учены комбинируют различные мутации в поиске комбинации, продлевающей жизнь. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Ученые из Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН в сотрудничестве с Институтом биологии гена РАН и организацией Open Longevity исследуют механизмы старения и долголетия на дрозофилах — плодовых мушках. По мнению ученых, результаты работы помогут установить взаимосвязь между мутациями в определенных генах и продолжительностью жизни.

— Исследования проводятся на мухах, так как они доступны, относительно дешевы в содержании и позволяют получить быстрые результаты. Кроме того, генетические механизмы старения, которые мы изучаем в экспериментах на дрозофиле, в определенной степени схожи с механизмами старения человека, ведь у дрозофилы приблизительно 60% всех генов схожи по структуре и функциям с генами человека, — передает издание «Наука в Сибири» слова старшего научного сотрудника лаборатории клеточного деления ИМКБ СО РАН кандидата биологических наук Анны Огиенко.

Идея работы биологов состоит в том, чтобы комбинировать уже известные мутации, увеличивающие продолжительность жизни, в надежде найти заветную комбинацию, которая резко продлит срок жизни мух.

А уже после полученных на мухах результаты можно будет спроецировать на более эволюционно продвинутые виды, в том числе на мышей и человека.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер