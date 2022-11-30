Мощнейший антициклон задержал в Новосибирске морозы до 6 декабря

Морозы продержатся до 6 декабря. Фото: Олег УКЛАДОВ

Мощнейший антициклон стал причиной аномальных ноябрьских морозов в Новосибирске. По словам синоптиков, все дело в северных воздушных массах, которые в столицу Сибири пришли из Якутии.

— Причина морозов — блокировка поступления воздушных масс из Казахстана и европейской части России. Воздушный поток сформировался так, что в регион поступают только северные воздушные массы — к примеру, из Якутии, — пояснила начальник Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

По ее словам, последний раз такое явление наблюдалось в 2014 году, до этого — в 2006 году. Судя по этим данным, можно сказать, что волны холода приходят в Новосибирск с периодичностью в 8 лет. Однако синоптики не уверены, в существовании подобного цикла и в его причинах.

Тем не менее прогноз погоды однозначный. По словам синоптиков, морозы задержатся до 5 декабря, а уже на следующий день станет чуть-чуть теплее.

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