В Новосибирской области возник риск распространения туберкулеза. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Новосибирской области возник риск распространения туберкулеза. Этот вопрос поднимался на санитарно-противоэпидемической комиссии мэрии города.

По словам главврача Государственной областной Новосибирской клинической туберкулезной больницы и главного внештатного фтизиатра областного минздрава Анна Пятибратова, наш регион занимает второе место в стране по рекордной заболеваемости и смертности от туберкулеза. Она также отметила, что за 10 месяцев 2022 года в половине районов НСО снизилось количество профилактических осмотров. Это увеличило группу риска по туберкулезу до 55 тысяч человек.

На рост заболеваемости туберкулезом также оказал влияние коронавирус. Многие люди могли заразиться им в связи с ослабленным ковидом иммунитетом. В группу риска также входят ВИЧ-инфицированные и люди, принимающие лекарства, которые снижают иммунитет.

Заболеваемость растет и среди детей. Они, как правило, заражаются от взрослых.

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