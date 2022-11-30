Режим неблагоприятных метеоусловий в Новосибирске продлили до 2 декабря

Режим «черного неба» продлится по 2 декабря. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске режим неблагоприятных метеоусловий продлили до 2 декабря. Завершиться он должен был на этих выходных, 28 ноября, однако установившаяся погода продолжается способствовать накоплению вредных примесей в воздухе.

— На территории города с шести часов вечера 30 ноября до шести вечера 2 декабря сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (НМУ) первой степени опасности, — сообщили в Западно-Сибирском Гидрометцентре.

Синоптики добавили, что общий уровень загрязнения воздуха в Новосибирске останется повышенным.

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