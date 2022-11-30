Новосибирцы получили 675 травм из-за гололеда в ноябре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Новосибирска получили 675 различных травм из-за падения на льду в ноябре. С каждой неделей число случаев многократно увеличивается. Об этом на запрос КП-Новосибирск сообщили в Минздраве региона.

Согласно данным, предоставленным центром медицины катастроф, с 3 по 9 ноября в больницы обратились 30 человек, с 10 по 16 – уже 224, а с 17 по 23 ноября из-за падения на льду пострадали 421 человека.

Также в областном Минздраве уточнили, что всего за прошлый год около 45 тысяч жителей региона обратились в больницы с травмами стопы и голеностопного сустава. Чуть меньше обращений было по переломам, ушибам и растяжениям запястья и кисти – 42 тысячи. С травмами колена и голени обращались около 26 тысяч раз.

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