В Новосибирске спасли замерзшего 63-летнего мужчину, который застрял в гараже

В Новосибирске мужчина чуть не замерз в заклинившем гараже.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В ночь на среду, 30 ноября, 63-летний мужчина застрял в своем гараже на Красном проспекте. Об этом сообщили в группе «Спасатели МАСС» в социальной сети «ВКонтакте».
Инцидент произошел после полуночи. В боксе заклинило рольставни, и мужчина вызвал спасателей.
– Рольставни подняты, мужчина 1959 года рождения в медицинской помощи не нуждается, – рассказали в службе.
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