В Новосибирске суд приговорил к условному сроку экс-главу капитального строительства

Экс-чиновник мэрии получил условный срок Фото: Мария НОВИКОВА

Бывший начальник управления капитального строительства мэрии Новосибирска получил условный срок за взятки и мошенничество. В среду, 30 ноября суд огласил приговор экс-чиновнику, а также бизнесмену, который давал экс-главе УКС взятки.

- Суд назначил экс-начальнику управления капитального строительства 4 года и 6 месяцев лишения свободы условно со штрафом 600 тысяч рублей. Приговором также установлен запрет занимать должности в государственных органах на 1 год и 6 месяцев. Предприниматель получил 4 года условно по статье о даче взяток, - сообщил из зала суда корреспондент КП-Новосибирск.

Напомним, 2020 году бывший глава УКС помог фирме-подрядчику сдать недостроенный детский сад по улице Спортивная. Чиновник подготовил фиктивные документы о проведенных работах по водопонижению на 5 млн рублей, однако эти работы никто не проводил.

Затем бывший чиновник подписал приемку водопонижения детского сада на улице Виктора Шевелева. При этом работы по водопонижению стоимостью в 8 млн проведены не были. Кроме того, бывший глава УКС получал взятки, в том числе авиабилетами «Москва-Сочи».

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