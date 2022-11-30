«Чудом не замерз!»: жительница Новосибирска спасла хомячка, найденного на улице в лютый мороз

В Новосибирске девушка спасла хомячка, найденного на улице в лютый мороз. Фото: предоставлено Дарьей.

Жительница Новосибирска Дарья нашла на улице хомячка. Он в лютый мороз сидел на снегу. Как малыш оказался на улице, не ясно.

– Я шла со станции «Сеятель» и заметила, что столпились люди. Они подозвали меня, сказали, мол, хомячок на снегу сидит. Все стояли, смотрели на него, не знали, что делать. Забирать никто не собирался, говорили, что у всех дома коты или кошки… Да и у меня тоже! Но я забрала хомяка! Не погибать же ему, маленькому, на морозе! Он же чудом не замерз, – рассказала КП-Новосибирск Даша.

Девушка добавила, что разместила о найдёныше пост в соцсети, чтобы старые хозяева могли увидеть и откликнуться.

Малышу даша купила все необходимое. Фото: предоставлено Дарьей.

– Если старые хозяева не найдутся, оставим себе. Уже все необходимое для малыша купили, – добавила Дарья.

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