Назван самый холодный вид общественного транспорта в Новосибирске

Новосибирцы пожаловались на жуткий холод в автобусах и троллейбусах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новосибирцы пожаловались на холод в общественном транспорте. Из-за морозов и страха заболеть пассажирам все чаще приходится выбирать такси вместо дешевой альтернативы. Об этом КП-Новосибирск рассказала пассажирка одного из городских троллейбусов Алена.

– Холоднее всего в старых троллейбусах и трамваях, которые продувает из-за щелей в обшивке. Там около 0 градусов, если не меньше, – поделилась с КП-Новосибирск Алена. – В автобусах и трамваях холодно, только если печка почему-то выключена.

Также новосибирцы жалуются на холод в маршрутных такси. Морознее всего на конечных остановках, когда в транспорт только заходят люди. К тому же не везет пассажирам, которые заняли места у дверей – на каждой остановке в салон задувает ледяной воздух.

Ранее в мэрии Новосибирска сообщали о том, что, согласно утвержденным Минтрансом России показателям, при среднесуточной температуре на улице ниже + 5 градусов в автобусе должно быть не менее + 12 градусов.

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