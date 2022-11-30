Врач-лор рассказал о последствиях громкой музыки в наушниках

Врач- отоларинголог Владимир Зайцев рассказал о последствиях прослушивания музыки в наушниках на полную громкость. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач- отоларинголог Владимир Зайцев рассказал о последствиях прослушивания музыки в наушниках на полную громкость. Медик объяснил, что такая привычка может вызывать сенсоневральную тугоухость. Восстановить слух потом будет практически невозможно.

— Мы слушаем музыку, речитативы, аудиокниги на частоте 1000 Гц. Если эта частота угасает, то проявляется плохая разборчивость речи, и человек абсолютно дезориентирован. Он не может полноценно работать, общаться, выражать мысли, не слышит, что ему говорят. От этого едет крыша, некоторые люди действительно сходят с ума, — отметил врач в беседе с изданием NEWS.ru.

Лор также подчеркнул, что пристрастие к прослушиванию музыки на полной громкости можно считать вредной привычкой наравне с курением или алкоголем.

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