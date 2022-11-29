«Пришлось выпрыгивать в окно»: новосибирцы пожаловались на соседа, гонявшегося за ними с ножом

Новосибирцы пожаловались на соседа, гонявшегося за ними с ножом. Фото: Влад КОМЯКОВ, Архив «КП»

Жители дома на улице 1-й переулок Римского Корсакова пожаловались на соседа, гонявшегося за ними с ножом. Инцидент случился вечером во вторник, 29 ноября. По словам людей, дебошир терроризирует их уже не в первый раз.

— У нас сосед где-то примерно в конце весны вышел из тюрьмы, по условно-досрочному. Но при этом условия этого условно-досрочного освобождения он не соблюдает. Мы не особо видели, чтобы его кто-то контролировал, хотя при этом он регулярно нам устраивает нам тут «веселую жизнь». Вот сегодня вечером он перебрал, взял нож и просто безо всякой причины начал ломиться в квартиру к другому соседу нашему. Так тому пришлось вылезать из окна второго этажа, чтобы спастись, — рассказали КП-Новосибирск местные жители.

Перепуганные жильцы вызвали полицию. К тому моменту, когда полицейские приехали на место, дебошир уже успел вломиться в квартиру к сбежавшему через окно соседу и забрать у того документы и вещи. А потом закрыться у себя в квартире.

— Полиция выезжала на место происшествия. Заявление от граждан по факту противоправного поведения жителя данного дома принято. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — пояснили КП-Новосибирск в ГУ МВД по Новосибирской области.

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