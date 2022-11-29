В Новосибирске «Мерседес» протаранил будку охранника в Родниках

Охранник отделался легким испугом. Фото: "АСТ-54"
В Новосибирске «Мерседес» во время неудачного маневра протаранил будку охранника в Родниках и зацепил другое авто. Произошло ДТП во вторник, 29 ноября, у дома № 30 по улице Мясников.
— Водитель чёрного Mercedes-Benz GL-Класс 500, совершая «полицейский разворот», протаранил будку охранника, зацепив перед этим выезжающий из двора хэтчбек Nissan Tiida, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».
По его словам, сразу после ДТП виновник скрутил номера и заперся в машине вместе с приятелем. Охранник же отделался лёгким испугом.
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