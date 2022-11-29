В Новосибирске «Мерседес» протаранил будку охранника в Родниках

Охранник отделался легким испугом. Фото: "АСТ-54"

В Новосибирске «Мерседес» во время неудачного маневра протаранил будку охранника в Родниках и зацепил другое авто. Произошло ДТП во вторник, 29 ноября, у дома № 30 по улице Мясников.

— Водитель чёрного Mercedes-Benz GL-Класс 500, совершая «полицейский разворот», протаранил будку охранника, зацепив перед этим выезжающий из двора хэтчбек Nissan Tiida, — рассказал подписчик паблика ВКонтакте «АСТ-54».

По его словам, сразу после ДТП виновник скрутил номера и заперся в машине вместе с приятелем. Охранник же отделался лёгким испугом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер