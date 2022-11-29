На ферме под Новосибирском из-за холода и голода умерло 40 коров

Виновным за смерть животных грозит до 5 лет колонии. Фото: Прокуратура НСО

На ферме в селе Новые Решёты под Новосибирском из-за холода и голода умерло около 40 коров. Погибли все эти животные за первые две недели ноября.

— Уголовное дело возбуждено по статье 245 У РФ за жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц в отношении нескольких животных, — рассказали в региональной прокуратуре.

Результаты расследования поставлены прокуратурой на контроль. Максимально наказание, которое грозит виновным в жестоком обращении, — штраф до 300 тысяч рублей или 5 лет колонии.

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