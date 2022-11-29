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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 13:51

В Новосибирске пассажир угнал у водителя такси машину и попал на ней в ДТП

Мужчине грозит до 5 лет колонии
Надежда КАСЬЯНОВА
Угонщику такси грозит до 5 лет колонии.

Угонщику такси грозит до 5 лет колонии.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске после ссоры с водителем такси пассажир решил угнать его Hyundai Solaris. Осуществил мужчина задуманное, как только таксист вышел из машины. Угонщик тут же пересел на водительское сидение и дал по газам. Однако далеко мужчина не уехал.

— Разыскиваемый автомобиль спустя непродолжительное время был обнаружен экипажем вневедомственной охраны на пересечении улиц Кирова и Никитина после ДТП. Угонщик с места аварии скрылся. Задержали 33-летнего подозреваемого в одном из дворов по улице Никитина, — рассказали в региональном МВД.

Ранее мужчина к ответственности не привлекался. Теперь же на него составили административный протокол за оставление места ДТП, также по факту угона возбудили уголовное дело. За кражу автомобиля мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

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