В Новосибирске пассажир угнал у водителя такси машину и попал на ней в ДТП

Угонщику такси грозит до 5 лет колонии. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Новосибирске после ссоры с водителем такси пассажир решил угнать его Hyundai Solaris. Осуществил мужчина задуманное, как только таксист вышел из машины. Угонщик тут же пересел на водительское сидение и дал по газам. Однако далеко мужчина не уехал.

— Разыскиваемый автомобиль спустя непродолжительное время был обнаружен экипажем вневедомственной охраны на пересечении улиц Кирова и Никитина после ДТП. Угонщик с места аварии скрылся. Задержали 33-летнего подозреваемого в одном из дворов по улице Никитина, — рассказали в региональном МВД.

Ранее мужчина к ответственности не привлекался. Теперь же на него составили административный протокол за оставление места ДТП, также по факту угона возбудили уголовное дело. За кражу автомобиля мужчине грозит до 5 лет тюрьмы.

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