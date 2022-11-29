Из Новосибирска с 1 декабря начнут летать прямые рейсы в Монголию

Из Новосибирска в Улан-Батор начнут летать прямые рейсы. Фото: Виктория МИНАЕВА

Из Новосибирска в Улан-Батор начнут летать прямые рейсы. Их запустит с 1 декабря местная авиакомпания «Аэро Монголия».

Как сообщили в пресс-службе аэропорта Толмачево, выполняться рейсы из Новосибирска будут два раза в неделю: по понедельникам и пятницам. Из Улан-Батора — по четвергам и воскресеньям. Возить пассажиров будут самолеты Embraer-145.

Такие рейсы позволят новосибирцам с пересадкой улетать в Китай, Южную Корею, Японию, Таиланд и другие страны Юго-Восточной Азии, а также по внутренним направлениям Монголии.

Билеты пока что планируется продавать через представительство авиаперевозчика, но вскоре планируется открыть дополнительные каналы продаж.

В Монголию россияне могут въезжать в Монголию только по загранпаспорту. Виза не потребуется, если путешественник планирует провести в стране более 30 дней.

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