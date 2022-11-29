«Это не просто коробка с мелочью»: в Новосибирске ребенок отдал накопленные деньги на корм животным

Эта история тронула зооволонтера до глубины души. Фото: Алены Ищенко

Недавно в один из новосибирских приютов попала необычная посылка. Состояла она из большого количества монеток разного номинала. Деньги передал ребенок, который захотел помочь бездомным кошкам и собакам.

Как рассказала зооволонтер Алена Ищенко на своей странице «ВКонтакте», при передаче посылки ей сообщили, что «отправителем» является маленький мальчик.

− Это не просто коробка с мелочью, это разбитая копилка одного маленького мальчика, который решил все свои накопления отдать бездомным животным! – написала сибирячка в соцсетях.

Эта история тронула Алену до глубины души. Она отметила, что ребенок, несмотря на свой малый возраст, уже сейчас ведет себя как настоящий мужчина.

Зооволонтер поблагодарила родителей мальчика за правильное воспитание и пообещала, что потратит деньги на покупку корма животным.

Кстати, это не первый случай, когда дети сами хотели помочь четвероногим.

− Буквально в начале месяца к нам в приют приезжала девочка с родителями. У нее были деньги, которые она могла потратить на прогулки и развлечения. Но вместо этого девочка решила потратить их на покупку корма. Они привезли два мешка для собак и четыре – для кошек, − рассказала КП-Новосибирск Алена Ищенко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber