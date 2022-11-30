Новосибирцы отсудили 330 тысяч рублей за упавшие деревья на парковке у больницы

Суд признал вину владельцев участка с деревом Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Новосибирские автовладельцы отсудили 330 тысяч у больницы за упавший тополь во время урагана. В марте прошлого года Центральный районный суд удовлетворил иски граждан. Решение вступило в законную силу 29 ноября.

Инцидент произошел во время урагана в 2020 году возле станции «скорой медицинской помощи». Истцы припарковали Toyota Probox и Renault Megane II на территории станции. Порыв ветра повалил дерево на машины.

Автовладельцы обратились с иском к городской клинической больнице №12. Экспертиза установила – бальзамический тополь возрастом в 50-60 лет рухнул из-за поражения гнилью. Последние 5 лет дерево было аварийным, однако администрация не ликвидировало его, так как дерево росло на территории медучреждения.

- Суд не усматривает в действиях истцов грубой неосторожности, автомобили истцов были припаркованы на территории ГБУЗ «Станция сокрой медицинской помощи», а дерево росло на территории больницы. Иск удовлетворить частично, взыскать в счет возмещения ущерба более 209 тысяч рублей и более 121 тысяч рублей. Решение вступило в законную силу, – сообщается в решении Центрального районного суда.

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