Под Новосибирском поймали двух нарушителей за незаконный слив отходов

Нарушителям грозят серьезные штрафы. Фото: Минприроды НСО

На территории Верх-Тулинского сельсовета под Новосибирском с поличным поймали двух нарушителей, незаконно сливающих отходы. Заметили их специалисты регионального Минприроды, когда проводили рейд совместно с полицией 29 ноября.

— Сегодня мы проверили место, где граждане незаконно сливают жидкие коммунальные отходы, работа была организована так, чтобы поймать нарушителей с поличным, — рассказал старший госинспектор отдела оперативного реагирования — экологической инспекции Минприроды Новосибирской области Владимир Залогин.

По его словам, с июля этого года штрафы за незаконный сброс отходов существенно увеличились. Теперь нарушившее закон физлицо могут наказать на сумму не до 2-3 тысяч рублей, как было раньше, а до 40-50 тысяч рублей. Для юрлиц штрафы за сброс отходов начинают со 100 тысяч рублей.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер