Под Новосибирском поймали двух нарушителей за незаконный слив отходов

Нарушителям грозят серьезные штрафы. Фото: Минприроды НСО
На территории Верх-Тулинского сельсовета под Новосибирском с поличным поймали двух нарушителей, незаконно сливающих отходы. Заметили их специалисты регионального Минприроды, когда проводили рейд совместно с полицией 29 ноября.
— Сегодня мы проверили место, где граждане незаконно сливают жидкие коммунальные отходы, работа была организована так, чтобы поймать нарушителей с поличным, — рассказал старший госинспектор отдела оперативного реагирования — экологической инспекции Минприроды Новосибирской области Владимир Залогин.
По его словам, с июля этого года штрафы за незаконный сброс отходов существенно увеличились. Теперь нарушившее закон физлицо могут наказать на сумму не до 2-3 тысяч рублей, как было раньше, а до 40-50 тысяч рублей. Для юрлиц штрафы за сброс отходов начинают со 100 тысяч рублей.
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