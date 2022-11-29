В Новосибирске вместо туалета на набережной сделают кафе

В Новосибирске туалет на набережной превратят в кафе. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Новосибирске на Михайловской набережной появится новое кафе. Его построят на месте заброшенного одноэтажного здания на Большевистской, 10. Разрешение выдала мэрия Новосибирска.

Здание, предназначенное для общественной уборной, много лет заброшено. Разрешение на строительство кафе на территории площадью более 900 квадратных метров выдали учредителю «Дома с колесом» на набережной Роману Казаку.

Разрешено построить кафе, закусочную или бар на не более чем 50 посадочных мест.

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