В Новосибирске студенты НГУ замерзают из-за слабого отопления в общежитиях

В Новосибирске студенты замерзают в общежитиях НГУ. Фото: Олег УКЛАДОВ

Студенты и преподаватели Новосибирского государственного университета пожаловались на холод в общежитиях и аудиториях. Отопление работает слабо, иногда из-за этого отменяют занятия. Информацию о жалобах КП-Новосибирск подтвердили в пресс-службе НГУ.

– Ненормативная температура в жилых и учебных помещениях связана с недостаточным объемом подаваемого в университет тепла и недостаточным давлением, – объяснили в пресс-службе.

Температура на тепловой станции на 35 градусов меньше нормы, из-за этого в помещениях тоже холодно. В понедельник, 28 ноября, в одном из учебных корпусов температура опустилась до +13 градусов, и лекции отменили.

Руководство НГУ обратилось в управление энергетики и водоснабжение, чтобы в университете отрегулировали отопление. Однако там ответили, что работают в соответствии с графиком. В НГУ намерены решать вопрос через федеральное Минобрнауки.

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