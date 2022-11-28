В Новосибирске в квартире трехэтажного дома на Весенней обрушился потолок

В квартире у сибиряков обрушился потолок. Фото: предоставлено героями публикации

В Новосибирске в квартире трехэтажного дома на улице Весенней, 14 частично обрушился потолок. Инцидент случился 18 ноября. По словам местных жителей, до этого крыша у них протекала, они жаловались в управляющую компанию, но эффекта это не дало.

— С крыши долгое время бежала вода, доски прогнили. Протечку-то, видимо, устранили, но а рухнувший потолок, видимо, уже не в их компетенции. Говорят, что мы «неправильно с ним обращались», — рассказала жительница квартиры.

Как пояснили КП-Новосибирск жильцы, после произошедшего они написали заявление в ГЖИ.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber